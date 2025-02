Sete pessoas são presas durante operação da Polícia Militar na zona norte do Rio de Janeiro Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 15/01/2025 - 11h17 (Atualizado em 16/01/2025 - 01h14 ) twitter

A Polícia Militar, em conjunto com outras forças de segurança, realizou uma operação nas comunidades dos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Até o momento, sete pessoas foram presas. Um policial do Bope foi baleado de raspão no ombro. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. Dois suspeitos também foram baleados e socorridos.

