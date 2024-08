Sete pessoas são baleadas em ataque a tiros no Rio de Janeiro Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 19/08/2024 - 12h08 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h53 ) ‌



Na noite do último domingo (18), sete pessoas foram baleadas em um ataque a tiros em uma praça localizada em Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro. Quatro pessoas morreram. O incidente ocorreu durante uma festa no local. A polícia investiga o caso e acredita que o ataque esteja relacionado à disputa territorial entre grupos criminosos.

