Sete pessoas ficam feridas após tiroteio na Baixada Fluminense

Um tiroteio em São João do Meriti, na Baixada Fluminense, deixou sete pessoas feridas. Segundo as investigações, o tiroteio começou após dois assaltantes tentarem roubar a moto de um policial penal, que reagiu. O agente acabou baleado. Além dele, outras cinco pessoas que estava em um bar foram atingidas, incluindo uma criança de 7 anos. A sétima vítima foi atingida dentro de casa. Todas as vítimas foram socorridas, mas o policial, a criança e uma idosa, de 72 anos, ainda estão internados. Os criminosos ainda não foram identificados.

