Servidores públicos estaduais recebem segunda parcela do 13° salário Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 18/07/2024 - 08h08 (Atualizado em 19/07/2024 - 01h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Os servidores públicos estaduais de Santa Catarina receberam nesta quarta-feira (17) a segunda parcela do décimo terceiro salário. A liberação inclui tanto os funcionários ativos quanto aposentados e pensionistas, excluindo as folhas de pagamento das empresas estatais CASAN, CELESC e BADESC. A antecipação beneficia cerca de 172 mil servidores públicos, com um depósito de 50% do valor total, que injeta R$648 milhões extras na economia catarinense. Esse pagamento adicional é um alívio financeiro importante para muitos servidores, impulsionando a economia local.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.