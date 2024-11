Servidores ficam presos em elevador na Cidade Administrativa, em BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 05/11/2024 - 09h38 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h39 ) twitter

Um grupo de servidores do Governo do Estado de Minas Gerais ficou preso em um elevador na Cidade Administrativa, nesta segunda-feira (04). O elevador, que dá acesso do 4º ao 14º andar de um dos prédios da sede do Governo, tinha acabado de ser reinaugurado. Em um vídeo registrado pelos trabalhadores é possível ver que o botão de emergência e o telefone de socorro não funcionaram no momento crítico de emergência. Veja a matéria completa no vídeo acima.

