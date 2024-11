Servidor tem prisão decretada pelo crime de estupro de vulnerável em Araguari | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 21/10/2024 - 08h08 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h51 ) twitter

O servidor público acusado de estuprar uma menina de 7 ano teve a prisão preventiva decretada. Após a divulgação do caso, o servidor foi exonerado do cargo e preso em flagrante. A prisão preventiva do homem foi decretada pelo crime de estupro de vulnerável.

Por meio de nota, a Polícia Civil disse que o servidor de 68 anos foi ouvido na delegacia de Araguari e teve a prisão em flagrante ratificada. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele ficou à disposição da justiça. Um inquérito foi instaurado para a apuração do caso, a cargo da delegacia de polícia civil.

A mãe da menina de 7 anos, agiu rapidamente ao denunciar o caso, o que possibilitou a prisão em flagrante do suspeito, que já foi transferido para o presídio da cidade.

