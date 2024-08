Servidor público é preso por desviar combustível da prefeitura de João Pinheiro Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 22/08/2024 - 08h20 (Atualizado em 23/08/2024 - 02h11 ) ‌



A Polícia Civil de João Pinheiro concluiu uma investigação que revelou um esquema de desvio de combustível envolvendo quatro pessoas, incluindo um servidor público municipal, seu filho, um funcionário de um posto de combustível e o proprietário de um veículo utilizado nos crimes. O caso, que resultou em prisões e indiciamentos, vitimou a Prefeitura da cidade.

As investigações começaram em 23 de julho de 2024, após uma denúncia feita pelo secretário municipal de Obras. Foi descoberto que o servidor público usava requisições legítimas para abastecer galões de combustível em uma caminhonete particular durante a madrugada, com a ajuda de um funcionário de um posto de combustível na BR-040. Esse funcionário facilitava o esquema ao realizar os abastecimentos sem as verificações necessárias.

Os envolvidos foram indiciados por peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, falsidade ideológica e associação criminosa, crimes que podem resultar em até 32 anos de reclusão.

