Servidor público de Araguari é preso em flagrante por abuso de menor | Jornal Paranaíba
19/10/2024 - 12h04 (Atualizado em 20/10/2024 - 01h51 )

Antônio Cafrune Filho, de 68 anos, era servidor público de Araguari e foi preso em flagrante na última quarta-feira (16), acusado de estuprar uma menina de apenas 7 anos. O crime aconteceu na residência de Antônio, onde ele mora com a avó da criança.

A prisão do suspeito foi possível graças à denúncia da mãe da menina, que percebeu sinais de abuso após a criança contar o ocorrido por meio de uma ligação. Conforme as informações da polícia, a menina foi passar a semana na casa da avó quando aconteceu o crime. Assim que tomou conhecimento da situação, a mãe acionou as autoridades.

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Araguari, iniciou as investigações e conseguiu prender o suspeito em flagrante. Ele foi encaminhado ao presídio da cidade, onde permanece à disposição da Justiça.

