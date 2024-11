Serviço do Ferry Boat entre Joinville e São Francisco gera revolta Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 22/11/2024 - 21h04 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h14 ) twitter

Usuários do ferry boat que opera entre Joinville e São Francisco do Sul, em Santa Catarina, expressaram indignação com o serviço prestado. Reclamações incluem atrasos, filas extensas e falta de manutenção nas embarcações. A travessia, fundamental para a ligação entre as cidades, tem gerado frustração em quem depende do transporte. Moradores e turistas pedem melhorias urgentes. Confira os detalhes e os desdobramentos dessa situação.

