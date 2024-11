Serra do Rio do Rastro será fechada para evento esportivo Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 01/11/2024 - 21h26 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neste domingo, 03 de novembro, a Serra do Rio do Rastro estará fechada para a realização de um evento esportivo, com interdição prevista das 6h às 11h da manhã. Os motoristas que utilizam essa rota devem se programar para evitar contratempos. Além disso, estudantes de Florianópolis têm a oportunidade de solicitar o reembolso das passagens de ônibus para participar do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.