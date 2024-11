Serra de Corupá: caminhão tombado causa congestionamento por vazamento Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 15/10/2024 - 15h18 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h44 ) twitter

Um acidente com vazamento de combustível complicou o trânsito na Serra de Corupá, quando um caminhão tombou na rodovia, causando um grande transtorno para os motoristas que passavam pela região. O incidente aconteceu em um local conhecido por seu tráfego intenso e exigiu a intervenção das autoridades para conter o vazamento e garantir a segurança dos usuários da via. Equipes de resgate e da polícia estão no local para monitorar a situação e ajudar na liberação da pista. O congestionamento se estende por vários quilômetros, e motoristas são aconselhados a evitar a área até que a situação seja normalizada. A reportagem traz todos os detalhes do ocorrido.

