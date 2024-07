Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

Serra da Saudade: cidade menos populosa do Brasil vive sem medo

O Balanço Geral começa com uma reportagem especial. Imagine um lugar que não tem hospital, não tem restaurante, nem posto de gasolina... mas também não tem crime. Nossa equipe visitou Serra da Saudade, no interior de Minas Gerais - a cidade menos populosa do Brasil.

