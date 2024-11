Série especial: a história da imigração italiana no Brasil Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 18/10/2024 - 21h52 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h18 ) twitter

A partir do dia 30 de outubro, o Grupo ND dará início a um projeto especial que abordará a rica e significativa história da imigração italiana no Brasil, celebrando os 150 anos de laços entre os dois países. Este projeto foi desenvolvido para resgatar e valorizar as contribuições dos imigrantes italianos à cultura, à economia e à sociedade brasileira. Não perca a oportunidade de conhecer as histórias de superação e perseverança que foram fundamentais para o desenvolvimento do Brasil!

