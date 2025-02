Série documental sobre Vicente Matheus estreia no PlayPlus Aclr|Do canal Record News no YouTube 12/02/2025 - 20h33 (Atualizado em 16/02/2025 - 01h14 ) twitter

Um dirigente de futebol apaixonado pelo clube, o folclórico Vicente Matheus fez história no Corinthians com frases engraçadas, títulos inéditos e um jeito marcante de conduzir as finanças. A série documental "Vicente Matheus - Haja o que Hajar", como ele dizia, traça um perfil completo desse corintiano, querido até hoje pelos torcedores. Uma produção do Jornal da Record que estreou hoje (12), de graça, no PlayPlus.

