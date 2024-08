Série de furtos de fios: homem é preso em flagrante em Monte Carmelo | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 28/08/2024 - 08h42 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h48 ) ‌



Em Monte Carmelo, a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de envolvimento em furtos de fios na cidade. Na manhã desta terça-feira (27), a polícia foi acionada após um furto em uma construção no bairro Belvedere. Com base nas imagens de segurança, a equipe reconheceu o suspeito, que já tinha histórico de crimes semelhantes na região.

Enquanto a polícia investigava o primeiro caso, uma nova denúncia de furto de fios foi registrada no bairro Vila Nova. Ao chegar ao local, os policiais descobriram que se tratava do mesmo criminoso envolvido no incidente anterior. Durante as buscas, o suspeito, um jovem de 26 anos que estava em regime semiaberto, foi encontrado carregando sacos com os fios furtados e foi preso.

