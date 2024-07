Série B: Brusque encara a Ponte Preta, e Chapecoense entra em campo com o Guarani neste sábado

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

A rodada da Série B do Campeonato Brasileiro promete muita emoção com Brusque enfrentando Ponte Preta e Chapecoense jogando fora de casa contra o último colocado. Além disso, o Avaí oficializou a contratação do atacante Vágner Love, trazendo expectativas para o Leão da Ilha. Não perca os detalhes desses jogos decisivos e a novidade no time catarinense. Fique por dentro de todas as informações, análises pré-jogo, entrevistas e muito mais nesta cobertura completa do futebol nacional.

