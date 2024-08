Série B: Brusque empata com América-MG e perde oportunidade de sair do Z-4 Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 03/08/2024 - 14h51 (Atualizado em 04/08/2024 - 01h04 ) ‌



No bloco 2 do programa deste sábado, trazemos as principais atualizações e análises do futebol catarinense. Em um confronto pela Série B, o Brusque empatou com o América-MG e perdeu a chance de sair da zona de rebaixamento. O técnico Luizinho Vieira comenta sobre o desempenho da equipe e o caminho a seguir. A Chapecoense enfrenta um desafio com a troca do gramado e um jogo difícil contra o Mirassol. Na Série A, o Criciúma se prepara para um confronto importante contra o Atlético-MG no Heriberto Hülse, buscando uma vitória para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. Acompanhe as análises e as expectativas para esses jogos decisivos!

