Série A: Criciúma busca vitória contra o São Paulo para fugir do Z4

Neste sábado, 26 de outubro, às 21 horas, o Criciúma entra em campo contra o São Paulo em um jogo decisivo da Série A. O Tigre está focado em garantir a vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O goleiro Gustavo ressalta a importância desse confronto, especialmente na reta final do campeonato, onde cada ponto conta. A partida promete ser emocionante, com o Criciúma lutando para melhorar sua posição na tabela e o São Paulo buscando consolidar sua presença entre os melhores. Acompanhe todos os detalhes e a análise da partida, que pode ser crucial para o futuro do Tigre na competição.

