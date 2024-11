SERÁ QUE O JOGO DE LUANA AGRADA AS NAMORADAS DO G4? Aclr|Do canal Selfie Service Cortes no YouTube 13/11/2024 - 22h30 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Leoni e Vic, respondem o que acham da aliança de Luana com seus cônjuges, e a esposa de Yuri diz o porque não segue a influenciadora no Instagram: “Eu sigo pessoas que eu conheço, que eu interajo, não porque tá lá no grupinho do Yuri […] Não sou obrigada seguir a Luana. Não tem necessidade.”

INSCREVA-SE NO CANAL: https://bit.ly/3PhfKyP

SELFIE SERVICE CORTES: https://bit.ly/3qMAa8J

Instagram: @selfieservice

‌



Twitter: @selfieservice_

Bluesky: @selfieservice

‌



TikTok: @selfie_service

Redes Oficiais - Lucas Selfie

‌



Instagram: @lucaselfie

Twitter: @lucasmaciel

Bluesky: @lucaselfie

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.