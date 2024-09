Será que é Verdade? Descubra se batata inglesa assada ajuda a combater a diabetes Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 09/09/2024 - 13h39 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h48 ) ‌



O programa apresenta o quadro "Será que é Verdade?", onde especialistas respondem a dúvidas comuns. A primeira dúvida abordada foi se enxugar louça com pano é mais higiênico do que deixar secar naturalmente. O especialista dr. Bactéria afirmou que o pano acumula bactérias e recomendou deixar a louça escorrendo. Em seguida, discutiu-se se batata inglesa assada ajuda no controle de diabetes. Um especialista esclareceu que ela pode ser consumida com moderação por diabéticos devido ao seu índice glicêmico elevado.

