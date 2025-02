Sequestros forjados: novo golpe preocupa autoridades e deixa famílias traumatizadas Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 16/02/2025 - 21h47 (Atualizado em 17/02/2025 - 01h03 ) twitter

Mensagens e ligações ameaçadoras, vídeos de agressões e pedidos de resgate: essa é a dinâmica de um novo golpe, que preocupa as autoridades e deixa famílias marcadas pelo trauma. São os sequestros forjados, crimes em que as supostas vítimas simulam que estão em perigo para extorquir familiares. Em um deles, uma jovem é investigada por tentar tirar R$ 50 mil do próprio pai.

