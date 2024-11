Sequestro de motoristas: polícia combate quadrilha de roubos de cargas em ação Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 24/10/2024 - 15h27 (Atualizado em 26/10/2024 - 02h15 ) twitter

Uma operação policial significativa foi realizada para desmantelar uma quadrilha especializada em roubo de cargas, que estava atuando em estados do Sul do Brasil. De acordo com a polícia, os criminosos aproveitavam o momento em que os motoristas descansavam em postos de combustíveis para realizar os ataques. Durante os crimes, os trabalhadores eram sequestrados e mantidos em cativeiro, gerando preocupação nas autoridades e na população. Confira a reportagem na tela da Tribuna do Povo, que traz mais detalhes sobre essa operação e as investigações em curso.

