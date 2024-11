Senna 30 anos: O dia que ainda não terminou - Trailer | Exclusivo PlayPlus Aclr|Do canal PlayPlus no YouTube 25/11/2024 - 18h00 (Atualizado em 26/11/2024 - 01h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No dia 1º de maio de 1994, Roberto Cabrini anunciou a morte de Ayrton Senna em rede nacional e, desde então, jamais parou de investigar os fatos relacionados ao acidente fatal ocorrido no Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1. Três décadas depois, a RECORD e o PlayPlus apresentam um documentário especial do jornalista com a mais completa produção já realizada até hoje sobre os dias que antecederam um dos fatos mais marcantes da história do esporte brasileiro.

#Playplus #Senna30Anos #ODiaQueAindaNãoTerminou

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.