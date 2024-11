SENAI Itajaí abre inscrições para curso de aprendizagem no Setor Naval Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 21/11/2024 - 11h40 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h24 ) twitter

O SENAI de Itajaí está com vagas abertas para o curso de Aprendizagem Industrial no Setor Naval e Náutico, oferecendo uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar nesse mercado de trabalho. As inscrições já estão abertas e os interessados podem se inscrever para qualificar-se nas áreas industriais, com foco no setor naval. A gerente executiva do Senai, Silvana Meneghini, explica como os candidatos podem fazer a inscrição e todos os requisitos necessários para participar do curso. Não perca essa chance de se especializar em um dos setores mais importantes de Santa Catarina.

