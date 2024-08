Senacon quer que Voepass amplie canais de comunicação com as famílias após acidente Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 12/08/2024 - 18h43 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h39 ) ‌



A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacon, quer que a Voepass amplie os canais de comunicação com as famílias das vítimas do acidente aéreo. A Senacon informou que vai encaminhar uma notificação à companhia aérea, para que a medida seja tomada o mais rápido possível.

