Senac Chapecó inaugura espaço inovador para formação em saúde
28/08/2024 - 11h57 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h23 )



O Senac Chapecó está prestes a inaugurar um novo e inovador espaço dedicado à formação de profissionais da área de saúde. Este centro promete revolucionar o ensino e a prática na região, oferecendo equipamentos de ponta e recursos atualizados para capacitar futuros profissionais. O repórter Geovan Petry está ao vivo para mostrar todos os detalhes dessa nova instalação, enquanto Silvana Marcon, diretora do Senac Chapecó, compartilha as expectativas e os objetivos do projeto. Fique ligado para conhecer mais sobre as novidades e o impacto positivo que essa iniciativa trará para a educação em saúde em Chapecó.

