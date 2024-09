Semana tem previsão de calor e temperatura pode bater recorde em São Paulo Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 09/09/2024 - 19h06 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h50 ) ‌



A cidade de São Paulo apresenta a possibilidade de bater o recorde de calor no início da semana. No domingo, a capital paulista registrou 34,5 ºC, a segunda temperatura mais alta do ano. O recorde atual para 2024 é de 34,7 graus registrado durante o verão no dia 16 de março. Devido ao calor e a falta de chuva, o ar continua seco e poluído em diversas regiões do país. É recomendado manter uma boa hidratação, além de cuidar das vias respiratórias.

