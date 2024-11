Semana Lixo Zero: aprenda como fazer sabão de barra e sabonete líquido em casa Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 25/10/2024 - 15h40 (Atualizado em 26/10/2024 - 01h51 ) twitter

A Semana Lixo Zero em Joinville promove diversas oficinas práticas que incentivam a sustentabilidade e o reaproveitamento de resíduos. Entre as atividades, a oficina de produção de sabão em barra e sabonete líquido ensina o público a transformar ingredientes simples em produtos de higiene, reduzindo o impacto ambiental. Márcio Falcão traz as informações sobre essa iniciativa que ajuda a população a reaproveitar óleos usados e outros materiais, incentivando o consumo consciente e a redução do lixo. Uma oportunidade para todos aprenderem a cuidar do meio ambiente com práticas sustentáveis.

