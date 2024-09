Semana Estadual do Pescado começa nesta segunda-feira em Florianópolis com descontos especiais Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 02/09/2024 - 10h42 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h27 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Começa nesta segunda-feira (02) a Semana Estadual para incentivar o consumo de peixes e frutos do mar, com uma programação especial no Mercado Público de Florianópolis. A repórter Daniela Ceccon está ao vivo para trazer todos os detalhes sobre os eventos e descontos que marcam a abertura desta iniciativa. Aproveite as ofertas e participe das atividades para celebrar o pescado.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.