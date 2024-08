Semana do pescado: setor pesqueiro espera crescimento de 30% nas vendas em SC Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 21/08/2024 - 21h11 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h12 ) ‌



Entre os dias 1º e 15 de setembro, todo o país celebra a Semana do Pescado, uma iniciativa que visa fomentar a indústria pesqueira e aumentar as vendas no setor. Santa Catarina, sendo um dos principais estados pesqueiros, é diretamente beneficiada com essa ação. A expectativa para o setor é um crescimento significativo de 30% nas vendas durante o evento.

