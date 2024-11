Semana do Doador: Juno supera o medo de agulhas e realiza a doação Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 29/11/2024 - 15h44 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h42 ) twitter

Na Semana do Doador, Juno enfrentou seu medo de agulhas e realizou uma doação de sangue no Hemosc de Joinville. Com o objetivo de ajudar a salvar vidas, ele seguiu todas as orientações de preparação, como uma boa noite de sono, alimentação saudável e hidratação. Acompanhado pelo repórter, Juno compartilhou sua experiência desde o cadastro até a coleta, revelando como foi importante a atenção das enfermeiras para garantir um processo tranquilo. Agora, ele se orgulha de ser oficialmente um doador de sangue e incentiva outros a fazerem o mesmo!

