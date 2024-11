Semana de Pesquisa e Extensão da UFSC começa com programação especial de abertura Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 06/11/2024 - 11h07 (Atualizado em 07/11/2024 - 01h35 ) twitter

A Semana de Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) iniciou na última segunda-feira, 04 de novembro, e a abertura oficial acontece nesta quarta-feira, 06 de novembro, com uma programação especial. O evento reúne acadêmicos, pesquisadores e a comunidade para discutir e divulgar as principais inovações científicas e projetos de extensão. A repórter Daniela Ceccon traz os detalhes ao vivo diretamente da UFSC, com a presença do reitor e outros líderes da instituição.

