Semana da família rural: celebrando a paixão pelo agro e o fortalecimento do conhecimento Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 18/07/2024 - 16h17 (Atualizado em 19/07/2024 - 01h45 ) ‌



A Trigésima Terceira Semana da Família Rural reuniu produtores rurais, apaixonados pelo agro e estudantes do IFTM, o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, em uma tarde de imersão no conhecimento do campo. O evento, realizado no campus do instituto, ofereceu uma rica programação de cursos e oficinas voltadas para o aprimoramento da agricultura familiar e o desenvolvimento profissional dos participantes.

A Semana da Família Rural proporcionou um espaço ímpar para o aprendizado e a troca de experiências entre os participantes. Produtores rurais experientes compartilharam seus conhecimentos e técnicas com os estudantes, enquanto estes puderam vivenciar na prática os desafios e as oportunidades da vida no campo.

A programação da semana incluiu diversas oficinas práticas, como a produção de hortaliças, a criação de animais e a elaboração de produtos artesanais. Os participantes também puderam aprofundar seus conhecimentos em gestão de negócios rurais, marketing agrícola e legislação ambiental através de cursos abrangentes.

Além do aprendizado técnico, a Semana da Família Rural também foi um momento de celebração da cultura e da comunidade rural. Os participantes puderem apreciar apresentações musicais e folclóricas, além de degustar produtos típicos da região.

A Trigésima Terceira Semana da Família Rural foi um evento inspirador e transformador, que contribuiu para o fortalecimento da agricultura familiar na região. O evento proporcionou aos participantes a oportunidade de adquirir novas habilidades, aprimorar seus conhecimentos e fortalecer seus laços com a comunidade rural.

Publicidade

