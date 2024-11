Semana da cozinha italiana no mundo acontece de 16 a 22 de novembro em Joinville Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 13/11/2024 - 15h15 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

De 16 a 22 de novembro, Joinville será o palco da Settimana Della Cucina Italiana nel Mondo, evento que reúne mais de 15 restaurantes da cidade para celebrar os sabores da Itália. A Semana da Cozinha Italiana no Mundo promete uma experiência gastronômica única, com pratos típicos e receitas autênticas da culinária italiana. O evento teve início com um workshop de tiramisù, a famosa sobremesa italiana. Não perca a oportunidade de explorar o melhor da gastronomia italiana em Joinville!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.