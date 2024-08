Semana começa com calor e nevoeiros; frente fria afeta litoral de SC Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 19/08/2024 - 20h20 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h24 ) ‌



A semana em Santa Catarina inicia-se com calor e muitos nevoeiros no litoral, afetando a visibilidade entre a Grande Florianópolis e o Litoral Norte. O extenso nevoeiro marítimo é causado pelo deslocamento rápido de uma frente fria pelo mar, que também resulta em um aumento de nuvens e temperaturas mais baixas na região litorânea. Para mais detalhes sobre a previsão do tempo e o impacto dessas condições, confira a análise completa com Cibelly Favero na Central do Tempo.

