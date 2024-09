Semáforos inteligentes começam a operar em Joinville Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 04/09/2024 - 08h35 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h26 ) ‌



Joinville avança na modernização do trânsito com a implantação dos novos semáforos inteligentes. Esses equipamentos já estão em operação na cidade, prometendo otimizar o fluxo de veículos e reduzir o tempo de espera nas vias. A repórter Isabela Corrêa explica as principais diferenças entre esses semáforos e os convencionais, destacando como a tecnologia está transformando a mobilidade urbana na região. Confira todos os detalhes e saiba como essa inovação pode impactar o seu dia a dia no trânsito de Joinville.

