Selfie revela admiração por Brenno e Ju elogia postura de Any como jogadora | O Grande React

Aclr |Do canal R7 no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Lucas Selfie revelou que nutre uma admiração por Brenno: 'Gosto de gente caótica, confusa, paranoica, pirada'. Para Ju, Brenno sabe que não será o vencedor. No entanto, ele se entrega ao jogo do mesmo jeito. Selfie afirmou que também está começando a admirar Any. 'Ela é jogadora', afirmou Ju. A dupla também acompanhou a formação da sétima Zona de Risco da Mansão, que terminou com Guipa, Lucas e Brenno indicados.

#OGrandeReact #AGrandeConquista #ZonaDeRisco

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.