Seleção Brasileira de Futsal estreia no dia 14 contra Cuba Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 07/09/2024 - 15h50 (Atualizado em 08/09/2024 - 01h06 ) ‌



A Seleção Brasileira de Futsal estreia no dia 14 contra Cuba em um jogo que promete marcar o início de uma nova fase. Com expectativas altas e uma equipe renovada, o Brasil entra em campo com o objetivo de mostrar seu potencial e iniciar a competição com o pé direito. O confronto contra Cuba será uma oportunidade para o técnico testar estratégias e ajustar a equipe antes dos desafios mais intensos que estão por vir. Confira esse e outros destaques do programa deste sábado (7),

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.