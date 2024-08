Seis suspeitos de tráfico de drogas são presos no Pará Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 27/08/2024 - 19h49 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h33 ) ‌



Seis suspeitos de chefiar o tráfico de drogas no Pará foram presos nesta terça-feira (27). Os suspeitos teriam ligação com o Comando Vermelho, a maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, em apenas três meses os criminosos movimentaram mais de R$ 1 milhão com a venda de drogas.

