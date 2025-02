Seis planetas estão alinhados em torno do Sol e poderão ser vistos na noite desta terça-feira (21) Aclr|Do canal Record News no YouTube 21/01/2025 - 16h15 (Atualizado em 22/01/2025 - 01h13 ) twitter

Nesta terça-feira (21) vai ser possível observar o alinhamento de seis planetas em torno do Sol. São eles: Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. O fenômeno, conhecido como "alinhamento planetário", é raro e poderá ser observado a olho nu de qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil, o melhor período para observação é à noite, depois do pôr do Sol.

