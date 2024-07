Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

Seis homens foram detidos após serem flagrados pela Polícia Militar furtando o portão de uma residência na tarde desta sexta (5) na Rua Garibaldi, no Alto da Boa Vista, em Ribeirão Preto. A denúncia do crime em andamento chegou às equipes da PM por meio do grupo Vizinhança Solidária.

*Reportagem exibida em 05/07/2024.

