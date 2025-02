Seis criminosos em três motos precisam de 20 segundos para assaltar casal em SP Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 17/02/2025 - 09h07 (Atualizado em 18/02/2025 - 01h02 ) twitter

Um casal foi vítima de um assalto a uma motocicleta de alta cilindrada enquanto aguardava a abertura do portão da garagem de um prédio no bairro do Belenzinho, na zona leste de São Paulo. Seis criminosos em três motos realizaram o roubo em cerca de 20 segundos, fugindo com pertences pessoais e a moto. Mesmo com a presença de uma base da Guarda Civil Metropolitana, câmeras de segurança e guarita no local, tem sido frequente a ocorrência de crimes semelhantes. A polícia fez patrulhamento, mas não houve prisões até o momento. Os roubos de motos de luxo têm aumentado em São Paulo, com veículos sendo usados em crimes ou desmontados para venda de peças.

