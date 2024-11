SEGURANÇA SERÁ GARANTIDA COM MAIS POLICIAIS NA RUA Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 19/11/2024 - 16h44 (Atualizado em 20/11/2024 - 01h30 ) twitter

Matéria exibida no dia 14/11/2024

O MOVIMENTO DO COMÉRCIO CRESCE MUITO NESSA ÉPOCA DO ANO. SÓ QUE TEM LADRÃO QUE APROVEITA ESSA MOVIMENTAÇÃO PRA COMETER CRIMES. JUSTAMENTE POR ISSO, O EFETIVO POLICIAL VAI SER AUMENTADO EM QUARENTA POR CENTO SÓ PRA GARANTIR QUE OS GOIANOS POSSAM FAZER SUAS COMPRAS DE FIM DE ANO COM MAIS SEGURANÇA.

