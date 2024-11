Segurança no trânsito: conheça as regras para o uso de patinete Aclr|Do canal Record RS no YouTube 05/11/2024 - 10h31 (Atualizado em 07/11/2024 - 01h45 ) twitter

A morte do músico, de 43 anos, num acidente com patinete, em Porto Alegre, deixa um alerta: você conhece as regras e cuidados para pilotar esse tipo de veículo.

