Segurança de Donald Trump é reforçada após atentado Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 17/07/2024 - 11h34 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h50 )



Após a tentativa de assassinato contra Donald Trump, a convenção republicana, que confirmou sua candidatura à presidência, passou por um reforço de segurança sem precedentes. Menos de dois quilômetros do evento, agentes mataram um homem armado com uma faca que não obedeceu à ordem para largar o objeto. Além disso, um suspeito de 21 anos, carregando um fuzil AK-47 e usando uma máscara de esqui, foi detido nas proximidades. O serviço secreto e a polícia estão investigando o incidente e reforçando a segurança do evento.

