Segurança confessa que matou advogada Anic Herdy no Rio de Janeiro Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 31/08/2024 - 13h30 (Atualizado em 01/09/2024 - 01h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O desaparecimento da advogada Anic Herdy no Rio de Janeiro ganhou novos desdobramentos. O principal suspeito do crime, Lourival Corrêa Fadiga, confessou ter matado a mulher. Ele era segurança da vítima e mantinha um relacionamento extraconjugal com ela. A advogada foi vista pela última vez em um shopping em Petrópolis no dia 29 de fevereiro deste ano.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

‌



Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

‌



#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.