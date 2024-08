Segundo maior diamante da história é encontrado em Botsuana Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 23/08/2024 - 20h08 (Atualizado em 24/08/2024 - 02h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O segundo maior diamante já descoberto na história foi achado em uma mina, em Botsuana, na África. O presidente do país ficou surpreso com o tamanho da pedra preciosa ao pegá-la em suas mãos. Com quase 2.500 quilates, o diamante bruto foi encontrado por uma empresa de mineração canadense. A pedra ainda não foi completamente avaliada e não se sabe qual seu valor comercial.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

‌



Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

‌



#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.