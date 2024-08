Segundo implante de chip cerebral da Neuralink, de Elon Musk, é concluído Aclr|Do canal Record News no YouTube 05/08/2024 - 19h30 (Atualizado em 06/08/2024 - 01h33 ) ‌



A Neuralink realizou um implante cerebral em um segundo paciente, de acordo com o ceo da empresa, Elon Musk. O objetivo do chip é devolver a pessoas paralisadas a capacidade de usar aparelhos digitais por meio do pensamento. No começo do ano, ocorreu o primeiro implante cerebral pela Neuralink. Desde então, o paciente foi capaz de fazer publicações nas redes sociais, navegar pela internet, movimentar os cursores do laptop, entre outros feitos. Elon Musk afirmou que o segundo indivíduo envolvido na iniciativa científica tem uma lesão medular semelhante à do primeiro, que tinha sido paralisado depois de um acidente de mergulho.

