Segunda fase da Operação Maktub aponta irregularidades na construção da Rua Coberta, em Praia Grande Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 23/07/2024 - 10h16 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h38 ) ‌



A Polícia Civil deu início à segunda fase da Operação Maktub, que investiga irregularidades relacionadas à construção da Rua Coberta em Praia Grande. A operação examina possíveis problemas no processo de licitação e na execução da obra. A nova fase busca aprofundar a análise das irregularidades identificadas e garantir a conformidade com as normas legais. A repórter Rachel Schneider traz as primeiras informações ao vivo sobre a evolução dessa importante investigação.

