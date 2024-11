Segunda edição do Harmonia Jazz Festival movimentou o final de semana em Joinville Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 11/11/2024 - 15h22 (Atualizado em 12/11/2024 - 01h33 ) twitter

A segunda edição do Harmonia Jazz Festival foi um sucesso absoluto no último final de semana em Joinville! O evento reuniu amantes do jazz e da boa música, trazendo grandes apresentações que contagiou o público presente. A cidade se transformou em um ponto de encontro de talentos e de cultura musical, com atrações para todos os gostos. Confira tudo o que rolou nesse evento que já é um marco na cena musical de Joinville!

